Sensation à l'Union Saint-Gilloise, sensation en Premier League, il est récompensé de ses folles prestations

Kaoru Mitoma s'est imposé à Brighton & Hove Albion au fil des mois et est devenu, cette saison, l'un des joueurs les plus en vue de Premier League. L'ancien de l'Union Saint-Gilloise est donc récompensé par une prolongation de contrat.

Brighton & Hove Albion a annoncé ce vendredi la prolongation de contrat de Kaoru Mitoma (26 ans) jusqu'en 2027. Le Japonais avait signé chez les Seagulls en 2021 en provenance de Kawasaki Frontale, avant d'être immédiatement prêté à l'Union Saint-Gilloise, club partenaire.

En Jupiler Pro League, Mitoma, d'abord utilisé comme joker sous Felice Mazzù, a fait sensation en devenant un redoutable supersub - on se rappelle ainsi de son triplé en sortie de banc face à Seraing pour retourner une situation difficile - et disputera au total 29 matchs pour 8 buts et 4 passes décisives.

De retour en Angleterre, Kaoru Mitoma inscrira 10 buts et délivrera 8 assists toutes compétitions confondues pour sa première saison ; cette saison, il confirme, avec 3 buts et 4 assists en 11 matchs pour Brighton.

Cette prolongation est donc une récompense méritée pour l'international japonais (18 caps, 7 buts), mais aussi une façon pour Brigthon & Hove Albion d'envoyer un message clair aux clubs intéressés, alors que le prestigieux FC Barcelone était notamment sur le coup. Il faudra ouvrir grand le portefeuille pour arracher Mitoma aux Seagulls...