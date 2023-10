🎥 La trêve internationale est déjà oubliée : Loïs Openda reprend sa marche en avant avec un nouveau doublé

A la peine avec les Diables Rouges, Lo√Įs Openda s'est vite repris avec un doubl√© en Bundesliga. De quoi mener Leipzig vers la victoire.

En Autriche, Loïs Openda n'avait pas franchement convaincu aux côtés de Romelu Lukaku dans le 4-4-2 concocté par Domenico Tedesco. Il avait d'ailleurs cédé sa place à la mi-temps et est redevenu réserviste contre la Suède.

En club par contre, il continue de carburer. A Darmstadt, il n'a attendu que 42 secondes pour remettre les choses au point en ouvrant le score pour Leipzig après un bel appel dans le dos de la défense.

Après le 0-2 inscrit par Emil Forsberg sur coup franc et la réduction du score des locaux, Openda a donné au score son allure définitive en plantant le 1-3. Son but opportuniste (le 6e en 8 matchs de championnat) a d'abord été annulé pour hors-jeu avant d'être validé par le VAR. Avec cette nouvelle victoire, Leipzig revient dans le top 5, à trois points du Bayern Munich et du Borussia Dortmund.