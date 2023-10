Philip Zinckernagel monte au créneau pour Ronny Deila

Le Club de Bruges traverse actuellement une période creuse. Mais Philip Zinckernagel ne s'inquiète pas outre mesure.

Une victoire sur les six derniers matchs : le Club de Bruges se cherche encore malgré les quelques démonstrations offensives de début de saison. La défaite au Standard a encore accentué la pression sur Ronny Deila.

Philip Zinckernagel a tenu à soutenir son entraîneur dans Het Nieuwsblad : "Je suis dans le football professionnel pendant un certain temps maintenant, et j’ai appris qu’il y a toujours de bonnes et moins bonnes périodes dans une saison. Au début, chaque occasion rentrait, alors que dernièrement, c’était tout l'inverse. Vous ne pouvez pas prétendre que nous ne créons pas assez. Je suis sûr que la chance tournera parce que nous jouons bien".

Le Danois sait que la saison est encore longue : "C'est seulement dans les playoffs que vous devez atteindre votre meilleur niveau. L'Union Saint-Gilloise d'il y a deux ans et Genk l'année dernière ont longtemps été les meilleurs mais ils n'ont rien gagné. C’est mauvais à dire, mais il faut juste réduire l’écart pour l'instant". Il n'empêche qu'un mauvais résultat à Courtrai ferait mauvais genre avant la Conférence League en semaine puis le match contre l'Antwerp le weekend prochain.