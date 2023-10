Nouveau meilleur buteur de Challenger Pro League, mais: "Mon seul objectif, c'est le titre"

Inarrêtable depuis le début de saison, Zinho Gano a offert une précieuse victoire à Zulte Waregem samedi soir. Il en profite pour rejoindre la tête du classement des buteurs. Mais ce n'est pas un objectif pour l'attaquant de 30 ans.

Septième match et huitième but de la saison pour Zinho Gano, qui a inscrit le seul but du match entre Zulte Waregem et le RFC Liège samedi soir. Avec huit réalisations, l'attaquant de Zulte Waregem revient à hauteur du Liégeois Adriano Bertaccini en tête du classement des buteurs de Challenger Pro League.

Mais Zinho Gano n'est pas préoccupé par ses statistiques personnelles, comme il le confie dans un entretien accordé au Nieuwsblad. "Je suis revenu à hauteur d'Adriano Bertaccini, mais, honnêtement, le classement des buteurs ne m'intéresse pas. Mon seul objectif, c'est le titre. Nous voulons être champions", assure-t-il.

Et Zulte Waregem est bien lancé. Grâce à la victoire conquise contre Liège samedi, le Essevée (19 points) a dépassé Lommel (18) pour prendre la tête du championnat. Mais le Beerschot (17 points) peut encore passer devant en cas de victoire contre Dender dimanche après-midi.