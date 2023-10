Le roi des assists ne pense qu'à une chose

Le joueur de l'Union a été étincelant ce week-end et il prend la tête du classement prisé du meilleur donneur d'assists.

Cameron Puertas émerge pleinement cette saison à l'Union SG. L'Espagnol compte neuf passes décisives chez le leader de la Jupiler Pro League, ce qui en fait le roi des passes de la compétition.

Puertas ne se concentre pas sur ses statistiques. "Bien sûr, ce sont des chiffres impressionnants, mais je ne m'en préoccupe pas vraiment. Bien sûr, ces chiffres font plaisir, mais l'objectif est de devenir encore plus décisif. J'essaie de donner le meilleur de moi-même pour que nous puissions remporter nos matchs."

Le milieu de terrain espagnol n'a donc pas pour but de fournir le plus grand nombre de passes décisives à la fin de la saison. "Non, l'objectif est simplement de continuer à bien performer. Bien sûr, c'est un plus de faire des passes décisives, mais le plus important est de continuer à gagner", a déclaré le joueur dans Het Nieuwsblad.