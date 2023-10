🎥 Revivez le but magnifique de Johan Bakayoko face au Racing Lens

Johan Bakayoko a inscrit un but fantastique face à Lens. Le premier but de sa jeune carrière en Ligue des Champions.

Le PSV Eindhoven a pris un point sur la pelouse du Racing Lens, et le doit à Johan Bakayoko. Le jeune Diable Rouge a inscrit le seul but des Néerlandais au Stade Félix Bollaert, et via ce qu'on peut déjà appeler sa spéciale.

Une jolie frappe enroulée en rentrant dans le jeu depuis son flanc droit : Bakayoko n'a laissé aucune chance à Brice Samba, portier international français des Sang & Or. Il s'agissait du premier but du jeune Diable Rouge (20 ans, 7 caps) en Ligue des Champions, et du 3e toutes compétitions confondues cette saison.