Bonnes nouvelles à l'Union Saint-Gilloise avant un match crucial

Alexander Blessin peut se réjouir. À part Gustaf Nilsson, qui manquera plusieurs semaines, tout le monde est de retour à l'entraînement avant le match crucial face au LASK Linz.

Dans les colonnes de La Dernière Heure, ce mercredi, on apprend ainsi que en dehors de Gustaf Nilsson, touché aux ischio-jambiers et qui devrait manquer plusieurs semaines de compétition, tout le noyau de l'Union Saint-Gilloise était bien présent à l'entraînement ce mercredi.

Henok Teklab, qui avait manqué le match face à l'AS Eupen, a fait son retour, tout comme Kevin Rodriguez qui était rentré trop tard de ses obligations internationales avec l'Equateur. Blessin peut donc compter sur un groupe quasi au complet en Europa League.

Et ce sera nécessaire, car l'Union joue gros ce jeudi à domicile contre le LASK Linz. Après avoir partagé contre Toulouse et perdu à Liverpool, les leaders du championnat de Belgique seraient bien inspirés de l'emporter face à l'un de leurs grands rivaux dans la course à la 2e, mais aussi la 3e place (synonyme de barrages en Conference League).