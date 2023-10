L'arbre qui cache la forêt : la plupart des joueurs de l'Union n'ont pas été à la hauteur contre le LASK

Menée au score durant la grande majorité de la rencontre, l'Union Saint-Gilloise est allée chercher une victoire au mental. Les notes sont à l'image de la prestation collective : moyennes, voire carrément mauvaises.

Moris (5,5) : N'a quasiment rien eu à faire. A sorti un arrêt important en fin de première mi-temps, et un en début de seconde mi-temps. Ne peut rien faire sur le but, oublié par sa défense.

Burgess (5,5) : Une note qui aurait pu être plus mauvaise s'il n'avait pas marqué le but de la victoire. A souvent été pris dans son dos en première mi-temps.

McAllister (5,5) : Sobre, et comme souvent l'un des meilleurs Unionistes. Sauve le 0-1 sur la ligne après moins d'un quart d'heure de jeu. A tout de même souffert face aux offensives autrichiennes.

Machida (5) : N'a pas été impérial dans ses interventions, pour une fois. Le Japonais a tenté d'aller chercher la solution dans les airs. Offensivement, avec Lapoussin devant lui, il n'a pas apporté assez comme il sait pourtant parfois le faire.

Castro-Montes (4,5) : A délivré quelques bons centres. Le but du LASK vient malheureusement de son côté. Remplacé par Terho (3), qui n'a strictement rien apporté, ou presque.

Lapoussin (5,5) : Une première mi-temps très compliquée, avant de monter progressivement en puissance. Quand il se décide à jouer, il peut évoluer à un niveau vraiment très haut. Décisif en provoquant le penalty.

Vanhoutte (3,5) : Invisible. N'a pas apporté le surnombre dans le milieu ou dans les offensives. Quelques choses intéressantes montrées en distribution. Prend une jaune totalement stupide.

Lazare (3) : Quel match pénible pour l'Ivoirien, qui a tout raté ce jeudi. Ce qui lui manque, ce n'est pas le talent, les qualités ou l'envie. C'est la constance. Remplacé par Sadiki (non noté), qu'on n'a pas beaucoup vu sur un quart d'heure.

Puertas (5,5) : Sa note aurait pu être un peu plus haute s'il n'avait pas été coupable de la perte de balle qui amène le but du LASK. Une superbe talonnade en début de match. Il a sonné la révolte en marquant le penalty et en donnant un coup franc parfait pour Burgess.

Amoura (6) : L'Algérien aura vraiment tout tenté ce jeudi. Il a parfois donné l'impression d'être le seul Unioniste qui avait vraiment envie. Malheureux sur le but annulé, après une finition absolument parfaite.

Rodriguez (4) : Lui aussi se sera demené, mais sans jamais jouer juste. Maladroit devant le but. Il faudra encore attendre un peu avant de le voir marquer régulièrement. Remplacé par Eckert (5), monté avec beaucoup d'envie, et qui a montré que l'Union aura bien besoin de lui cette saison.