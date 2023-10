📷 Sebastiaan Bornauw auteur d'un horrible but contre son camp, Arne Engels décisif : remontada 100% belge en Bundesliga

Wolfsburg menait 1-2 sur la pelouse d'Augsbourg. Il restait un quart d'heure à jouer, plus de temps qu'il n'en fallait aux joueurs belges pour changer le cours de la partie.

La semaine passée, Sebastiaan Bornauw était titulaire pour la toute première fois de la saison dans la défense de Wolfsburg. L'équipe avait fait bonne figure, seulement battue 1-2 contre le Bayer Leverkusen, leader de Bundesliga.

Aujourd'hui, à Augsbourg, le Diable Rouge a retrouvé sa place de réserviste. Et ce n'est pas sa montée qui plaidera sa cause. L'ancien d'Anderlecht est rentré en jeu à la 75e, alors que son équipe menait 1-2. Sur l'une de ses première interventions, Bornauw s'est troué en reprenant un centre à priori anodin au fond de ses propres filets.

Une bourde aussi spectaculaire que regrettable puisque 120 secondes plus tard, c'est un certain Arne Engels qui offrait la victoire à Augsbourg en se faisant oublier par la défense de Wolfsburg. Son tout premier but en Bundesliga.