La RAAL, ambitieux adversaire d'Anderlecht : "On vise la D1"

La Louvière reçoit le RSC Anderlecht ce mardi 31 octobre. Un match au sommet, qui va faire rêver les Loups à un futur où ces rencontres seraient "banales"...

La RAAL a de grandes ambitions. Auteur d'un début de saison canon, La Louvière est en tête de la Nationale 1 et espère bien atteindre l'antichambre de l'élite dès 2024-2025. Et dans la foulée, inaugurer son nouveau stade, dont le projet a été récemment approuvé par la Ville.

Salvatore Curaba est devenu propriétaire de la RAAL il y a 6 ans et espérait que le stade verrait le jour en 2023. "J'ai longtemps cru que ce serait possible", regrette-t-il dans les colonnes de L'Echo. En attendant, le club a déjà inauguré la Wolves Academy, son nouveau centre de formation digne d'un club de football professionnel (lire ici).

Quant au nouveau stade, Curaba ne se fait pas de souci. "Nous avons déjà le soutien de la population. Notre projet prévoit un stade plus petit que l'actuel, fermé donc moi bruyant, et avec une réorganisation complète du plan de circulation qui nous oblige actuellement à fermer une rue entière les jours de match". D'autant plus quand le "vieux" Tivoli est soldout, ce qui sera le cas ce mardi.

Le prochain défi sera de remplir ce futur stade de 8000 places, puisque Salvatore Curaba le reconnaît : "Nous tournons à 1500 spectateurs en moyenne. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur une grande population comme peut le faire le Standard à Liège ou le Sporting à Charleroi", précise-t-il pour L'Echo.

Mais si les objectifs de la RAAL sont atteints, à savoir la promotion en Challenger Pro League et, à terme, la D1A, le stade devrait se remplir. Curaba rêve grand : "Atteindre la D1 me paraît réaliste d'ici trois ans". Il ne faudra pas traîner!