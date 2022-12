La RAAL présente son nouvel écrin : "Même Roberto Martinez a dit que le site était formidable"

La RAAL a inauguré son nouveau centre de formation : la Wolves Academy, que Salvatore Curaba a présenté avec fierté. Un outil qui doit permettre au club de La Louvière de redevenir un pôle footballistique majeur dans la région.

Dans les colonnes du média spécialisé Architectura, Salvatore Curaba a fièrement présenté le nouvel écrin dernier cri de la RAAL : la Wolves Academy, un tout nouveau centre de formation situé au complexe Saint-Julien à Strépy-Bracquegnies. Le partenaire principal de la RAAL, le groupe Wanty, a participé à la construction du Club House et du parking. "Nous nous devions d’avoir un centre de formation digne d’un club professionnel pour aller de pair avec nos ambitions futures », déclare Curaba. "Le rendu final n’a rien à voir avec les plans que nous avions au départ. Nous avons dû nous adapter, notamment lors de la construction du Club House. Nous aurions voulu un bâtiment bien plus grand, mais cela aurait été compliqué pour l’obtention du permis de bâtir. Nous avons donc revu les plans à la baisse mais le résultat est à la hauteur de nos espérances".

Le club de Nationale 1 dispose désormais d'un outil digne du football professionnel avec des terrains d'entraînement synthétiques, un club house, de nouveaux vestiaires, des bureaux ou encore une cafétéria dont la terrasse offre une vue sur les terrains.

Des infrastuctures qui ont séduit jusqu'à Roberto Martinez

Le Club House est le joyau de cette Wolves Academy, construit par le groupe Wanty. Pour Architectura, Nicolas Pellizaro explique : "Le Club House est un bâtiment de 3 niveaux de 560 m², en plus d’une réserve de 85 m². C’est une réalisation qui traduit l’intégration parfaite des métiers de la construction au sein de notre groupe. Ronveaux a fourni les poutres et hourdis, ICM a pris en charge le gros œuvre tandis que Wanty a réalisé les travaux d’égouttage et de récupération des eaux de pluies via une citerne de 20 000 litres. Wanty a toujours aimé associer son image à celle des plus beaux exploits sportifs. Participer à la construction de ce centre de formation résonnait donc comme une évidence au sein de notre groupe".

Et si Roberto Martinez n'est désormais plus le sélectionneur des Diables Rouges, ni le directeur technique de l'Union Belge, il avait gardé un oeil sur le projet à l'époque. Avec admiration : "Même Roberto Martinez a dit que le site était formidable", conclut Salvatore Curaba, président de la RAAL. Un président fier, qui espère désormais que les résultats sportifs suivent cette professionnalisation des infrastructures.