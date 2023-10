Jorn Vancamp a hâte des retrouvailles avec "son" Anderlecht: "Je ne célèbrerai pas si je marque"

Jorn Vancamp s'est battu pour redevenir un footballeur professionnel digne de ce nom, après des années difficiles. Ce soir, il retrouve le club avec lequel tout a commencé...

Les histoires que Jorn Vancamp a à raconter sur le monde du football sont parfois tristes. Comme quand il est insulté par un membre du staff gantois pendant un match avec les jeunes d'OHL. "J'avais marqué, et à la mi-temps, j'entends un assistant adverse dire à son défenseur : "Ton adversaire, c'est pas un footballeur, il pèse 120 kilos". J'ai pleuré dans le vestiaire".

Vancamp avait, il est vrai, pris du poids en Finlande, comme il nous l'avait expliqué. "Je sais que j'étais trop gros. Mais cette personne ne sait pas à quel point j'avais travaillé pour revenir à niveau", pointe l'ancien attaquant d'Anderlecht. "J'ai de nouveau marqué 2 fois en seconde période et je l'ai bien regardé dans les yeux".

Dommage que Yari ne soit pas là, j'ai une bonne relation avec lui

Car depuis son retour en Belgique, Jorn fait de nouveau ce qu'il sait faire de mieux : marquer. "Vous me connaissez, c'est ce qui me fait le plus plaisir. J'ai toujours vécu pour cette sensation. Et là, ça redevient naturel. J'espère marquer contre Anderlecht", déclaré Vancamp.

"Mais si ça arrive, je ne célèbrerai pas mon but. Anderlecht m'a trop apporté. J'y ai encore des amis. Ce sera un match spécial", reconnaît le buteur louviérois. "Zeno et Killian étaient proches des Espoirs quand j'y étais, Théo venait d'arriver. C'est dommage que Yari ne soit pas là, j'ai une bonne relation avec lui".

Mais la RAAL ne veut pas non plus que ce soit "juste" un match de gala. "Le championnat est le plus important pour nous, mais on ne va pas se laisser faire. Anderlecht a gagné 1-7 au Tivoli la dernière fois : on ne laissera pas ça se reproduire ", conclut Vancamp.