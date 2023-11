"La balle est dans son camp" : Domenico Tedesco révèle ce qu'il attend de Thibaut Courtois pour un retour chez les Diables

Actuellement blessé, Thibaut Courtois n'entre pas en compte pour les Diables Rouges. Qu'en sera-t-il à son retour de blessure ?

C'est l'un des dossiers brûlants de Domenico Tedesco chez les Diables Rouges : la gestion du cas Thibaut Courtois, parti fâché en plein rassemblement du mois de juin, après avoir vu le brassard de capitaine échoir sur les épaules de Romelu Lukaku en l'absence de Kevin De Bruyne. Encore absent pour plusieurs mois, la présence de Courtois à l'Euro de cet été dépendra visiblement de ses discussions avec le sélectionneur.

Celui-ci révèle à la Dernière Heure que des démarches ont déjà été entreprises : "Frankie (Vercauteren, le directeur technique) et Manu (Leroy, le CEO) sont allés à Madrid pour rencontrer Thibaut Courtois. J’ai offert à Thibaut la possibilité qu’on parle tous les deux ensuite, mais il s’est blessé le lendemain. Je lui ai envoyé un message de prompt rétablissement. La porte est ouverte. C’est la situation actuelle".

La situation n'est donc pas fermée, mais il faudra que Courtois y mette du sien : "Thibaut sait que j’ai ouvert la porte. Maintenant, c’est à lui de décider s’il veut me rencontrer ou pas. La balle est dans son camp. Il est le meilleur gardien du monde et si je peux l’avoir pour l’Euro, je ne vais pas dire non sans réfléchir. Mais avant d’en parler au groupe, tout dépendra de comment se passent les premières étapes avec Thibaut".