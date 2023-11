La future pépite du Real Madrid bat un record qui datait de Ronaldo

Le sélectionneur du Brésil, Fernando Diniz, a appelé un tout jeune talent avec la Seleçao : Endrick, 17 ans et qui a signé au Real Madrid pour la saison 2024-2025. Le joueur de Palmeiras bat pour l'occasion un record.

Endrick (17 ans) a été propulsé sur le devant de la scène lorsque le Real Madrid, sentant son immense potentiel, l'a transféré pour 37,5 millions d'euros en décembre 2022 en vue de la saison... 2024-2025. Depuis, la pépité de Palmeiras a peiné à confirmer, mais est de retour en très grande forme en cette fin d'année.

Pour récompenser ces belles prestations (trois buts sur les deux derniers matchs), Fernando Diniz, sélectionneur du Brésil, a décidé d'appeler Endrick. Il devient dès lors le plus jeune joueur appelé en Seleçao depuis 1993 et un certain Ronaldo, qui évoluait alors à Cruzeiro.