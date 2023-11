Bonne nouvelle : un énorme espoir convoité par la Grèce accepte la sélection des Diablotins

Si cela ne signifie pas qu'il a définitivement opté pour la Belgique, Konstantinos Karetsas a accepté la sélection avec les U17.

Si l'on considère les équipes espoirs en Challenger Pro League (Anderlecht, Bruges, Genk, Standard), Konstantinos Karetsas est probablement le plus grand talent.

Le jeune milieu offensif (15 ans !) compte déjà neuf rencontres professionnelles cette saison... pour trois buts et une passe décisive. Le jeune prodige du Jong Genk est promis à un grand avenir, mais est aussi face à un choix important.

Né à Genk, Konstantinos Karetsas possède aussi la nationalité grecque. S'il a toujours évolué avec la Belgique en jeunes, Karetsas obtiendrait la nationalité sportive grecque en acceptant une sélection avec l'équipe première, et ne pourrait plus faire marche-arrière.

Mais un élément est encourageant. Si les discussions autour de son choix deviennent de plus en plus importantes, Karetstas a accepté la sélection avec les U17 belges pour cette trêve de novembre. La Belgique disputera trois rencontres de qualification pour l'Euro, contre Gibraltar (15/11), le Pays de Galles (18/11) et Israël (21/11).