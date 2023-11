Kevin De Bruyne vers l'Arabie Saoudite ? Voici le résumé des premières conversations

Pourtant propriétaire de Cristiano Ronaldo, le club saoudien d'Al-Nassr rêve de... Kevin De Bruyne ! Après cette rumeur lancée par Sport Italia, de nombreux médias anglais et étrangers ont confirmé cet intérêt.

Blessé, De Bruyne travaille sur son retour et attend une avancée concernant la prolongation de son contrat, qui expire en juin 2025. Selon Sky Sports, Al-Nassr a profité de cette occasion pour directement contacter le joueur de Manchester City.

Toujours selon le média anglais, KDB aurait répondu qu'il est pleinement concentré sur sa saison avec les champions d'Europe. Mais City hésite à offrir un nouveau contrat monstrueux à De Bruyne, puisque les Skyblues gagnent même sans leur métronome. Alors que les discussions devraient reprendre plus tard cette saison, certains estiment déjà que Kevin De Bruyne vit ses derniers mois en Europe... avant de rejoindre Ronaldo ?

🚨‼️ After the first approach, #DeBruyne informed the 🇸🇦 negotiator and the representatives of #AlNassr that he wants to remain fully focused on #MCFC until the end of the season.



🗣️ Talks will resume in the coming months to check the position of the 🇧🇪 player. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/uRvfkwIUlq