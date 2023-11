Les nouvelles peu rassurantes de Julien Duranville à Dortmund

Julien Duranville vit des moments délicats à Dortmund. Le Belge de 17 ans n'est pas épargné par les blessures.

28 minutes : voici le temps de jeu de Julien Duranville avec l'équipe première de Dortmund depuis son arrivée il y a près d'un an. C'était lors du match décisif de fin de saison dernière qui avait vu le Borussia laisser s'échapper le titre contre Mayence.

Il ne s'agit pas d'un choix du coach : lors de ce fameux match, Duranville avait eu le temps de montrer pourquoi Dortmund n'avait pas hésité à dépenser huit millions pour un jeune avec encore temps de choses à prouver. Mais ses multiples accélérations et changements de rythme ont un inconvénient : celui de provoquer d'inévitables blessures.

Déjà freiné par son corps la saison dernière, Duranville est encore cantonné à l'infirmerie. Après une mi-temps disputée avec les U19, il est à nouveau sorti de l'équipe.

Son coach Edin Terzic ne veut prendre aucun risque : "Nous sommes extrêmement prudents, car il rencontre des problèmes musculaires depuis un an maintenant, et nous voulons le renforcer progressivement. Il reste extrêmement diligent et positif. Ce n'est pas une période facile pour lui, mais nous le soutenons au maximum".