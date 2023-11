Timothy Castagne est bel et bien passé tout près d'un transfert dans un top club européen cet été !

L'été dernier a été quelque peu mouvementé pour Timothy Castagne. Suite à la relégation de Leicester City en Championship, le Diable Rouge a finalement décidé de signer à Fulham. Mais l'issue aurait bien pu en être toute autre...

Les Belges du côté de Leicester ont vécu un été assez particulier. Si Tielemans a décidé de signer à Aston Villa, Wout Faes et Dennis Praet sont restés à Leicester.

Castagne, quant à lui, a été transféré au club londonien de Fulham. Le Diable Rouge est titulaire chez les Cottagers, comptant 11 apparitions cette saison toutes compétitions.

Une situation qui peut paraître satisfaisante, mais l'ancien de Genk aurait également pu signer cet été...à la Juventus de Turin. Dans une interview accordée à RTL Sport, il a expliqué la raison pour laquelle le transfert a capoté.

"Il y avait un intérêt, mais ça bloquait un peu niveau argent", révèle-t-il. "On parlait depuis longtemps avec Fulham et avec le coach. Cela a duré un peu, mais à la fin ça s’est fait et je suis très content."