"Le Stade Roi Baudouin a donné le bâton pour se faire battre !"

Belgique - Serbie ce mercredi, ce sera finalement à Den Dreef, à huis clos. La pelouse du Stade Roi Baudouin, gorgée d'eau, est en effet impraticable. Chez les supporters, la pilule risque bien de ne pas passer.

Les supporters qui ont acheté leur billet pour la rencontre face à la Serbie ne pourront donc pas assister au match ce mercredi. Den Dreef n'a en effet pas la capacité pour les accueillir.

Thomas, que nous avons contacté, fait partie des supporters des Diables Rouges déçus. Il tente cependant de relativiser. "Je ne suis qu'un supporter. Je ne connais pas les enjeux ni comment s'occuper d'un terrain. Je me demande quand même s'il n'y avait pas moyen d'anticiper un petit peu... Mais voilà, ils pourront te dire ce qu'ils veulent. On aura un communiqué de presse, et puis basta. Pour les causes, on aura jamais vraiment réponse à nos questions."

"C'est vrai que c'est dommage, parce que des matchs des Diables Rouges au Stade Roi Baudouin, t'en as pas non plus tous les jours", continue Thomas. "L'occasion de voir des joueurs en fin de carrière, ou que tu aimes bien, tout simplement. Ca aurait été un choutte moment, mais bon..."

Pour Thomas, qui a également pris sa place pour le match de dimanche face à l'Azerbaidjan, la situation peut poser question au niveau de la gestion du Stade Roi Baudouin. "Pour moi, il faut voir si ça peut être la responsabilité des organisateurs - qui n'ont pas anticipé le coup, soit ont oublié."

"J'espère que le match aura lieu au Stade Roi Baudouin dimanche, afin qu'ils montrent qu'ils peuvent apprendre de leurs erreurs. Pour le dernier match de qualifications. En soi, si le match de dimanche est maintenu, cela pourrait un peu atténuer la chose. Mais si le terrain est également impraticable dimanche, tu termines l'année avec une certaine dose d'amertume."

Un épisode qui, néanmoins, ne va pas redorer l'image déjà bien écorchée du Stade Roi Baudouin. "C'est déjà un stade qui est très critiqué. Ici, c'est un peu le Stade Roi Baudouin qui donne le bâton pour se faire battre ! C'est comme s'il tendait l'autre joue (sic)..."