Les ratés d'Openda, le retour de Tielemans : les cotes des Diables face à la Serbie

Les Diables Rouges ont battu la Serbie, mais l'important était ailleurs. Quels remplaçants ont saisi leur chance ?

Matz Sels (6,5)

Pas grand chose à faire, mais le portier de Strasbourg (n°2 ou n°3 selon l'évolution du cas Courtois) a été assez serein dans ses sorties aériennes notamment. Sels a parfois un peu abusé du long ballon vers un Openda en difficulté dans ce registre, mais c'était certainement une consigne.

Olivier Deman (7)

Sa première mi-temps, très timorée, aurait pu lui valoir une note bien plus basse, mais Deman a largement haussé le niveau en seconde période. Quand il monte, le latéral du Werder peut amener un vrai plus, et il a certainement gagné des points sur le moyen terme, à savoir l'après-Vertonghen, quand Arthur Theate glissera quasi à coup sûr dans l'axe.

Arthur Theate (6)

Sorti à la mi-temps, sans qu'on puisse dire que c'est pour cause de mauvaise prestation. Parfois bien placé pour couvrir les manquements de Deman.

Ameen Al-Dakhil (8)

Un match de patron. Sobre et efficace, sans fioritures ni risques inutiles. Pas le plus entreprenant à la relance ou en termes de montée, mais ce n'est probablement pas ce qu'on lui demande. Il a attendu sa chance et l'a parfaitement saisie.

Zeno Debast (7,5)

On se demandait quelle mouche avait piqué Tedesco d'aligner Zeno Debast au back droit. Un rôle théorique, car l'Anderlechtois a plutôt couvert les montées des latéraux "de métier" dans une défense qui se replaçait à 3 dans beaucoup de phases, mais l'important est qu'il a très bien fait le job à ce poste hybride.

© photonews

Orel Mangala (5,5)

Pas le plus en vue dans l'entrejeu, il est sorti à la pause pour permettre à Aster Vranckx de briller. Un match sobre, malgré l'une ou l'autre perte de balle qui serait dangereuse contre un adversaire plus sérieux.

Arthur Vermeeren (6,5)

Le maestro de l'Antwerp a quelque chose et on sent qu'il a le potentiel pour faire encore bien plus en sélection que ce qu'il a laissé entrevoir. Son jeu en une touche, surtout, illumine par moments les combinaisons. Un placement et une vision du jeu plus vieux que son âge.

Youri Tielemans (7)

On a attendu ce moment : pouvoir mettre une note positive à Youri Tielemans en sélection. Enfin, la voilà. Le milieu d'Aston Villa a eu un peu de déchet, certes, mais il a tenté quelques passes tranchantes, lui qui n'osait rien depuis des mois sous le maillot des Diables.

© photonews

Aster Vranckx (8)

Quelle entrée fantastique du milieu de Wolfsbourg, qui a rappelé à tout le monde pourquoi Tedesco l'appréciait tant. Du physique, des interventions bien senties, et surtout de longs ballons millimétrés, mais pas mis à profit : une carrure de titulaire.

Johan Bakayoko (5)

Franchement pas inspiré dans ses derniers gestes, il a réussi quelques dribbles spectaculaires. Sorti après une mi-temps plutôt anonyme.

Yannick Carrasco (6,5)

Le but et la maturité du capitaine d'un soir l'ont rendu important ce soir. Une tendance à ralentir le jeu par moments, mais une seconde période intéressante dans son entente avec Olivier Deman. Il n'aura pas convaincu ses détracteurs, mais n'a certainement pas déplu à Tedesco.

© photonews

Dodi Lukebakio (3)

Une mi-temps lors de laquelle il a tout raté, quasi sans exception. Lukebakio n'a pas plaidé sa cause par rapport à une concurrence en progression, mais on sait qu'il recevra encore des opportunités de se montrer.

Loïs Openda (4,5)

Certains lui mettront une meilleure cote car il s'est créé les occasions... qu'il a manqué. Trois face-à-face, zéro but : un ratio inacceptable pour un attaquant qui veut concurrencer Romelu Lukaku.