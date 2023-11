Leandro Trossard compare Domenico Tedesco à son entraîneur en club, Mikel Arteta

Leandro Trossard n'a pas toujours eu de bonnes relations avec Mikel Arteta. Heureusement, les frictions sont aujourd'hui atténuées et le Diable Rouge peut pleinement parler du style de jeu de l'entraîneur d'Arsenal.

Leandro Trossard réalise un début de saison plus que correct avec Arsenal. Le Diable Rouge compte 6 buts toutes compétitions confondues malgré un statut de remplaçant.

En effet, le Diable Rouge n'a été titulaire qu'à trois reprises en Premier League cette saison, en majeure partie en raison d'une friction avec son entraîneur, Mikel Arteta.

Heureusement, les tensions semblent aujourd'hui disparues et l'ancien de Genk, titulaire pour la première fois depuis plus d'un mois, s'est fait plaisir contre Burnley la semaine dernière : un but et une passe décisive, pour une victoire 3-1 des Gunners.

Plusieurs buts sur des récupérations hautes, comme celui de Yannick Carrasco après deux minutes contre la Serbie, cette semaine. Un style de jeu qui caractérise les deux entraîneurs, comme Trossard l'a confirmé en conférence de presse.

"Chaque entraîneur a des similitudes, mais je pense qu'ils fonctionnent de manière différente. Mais il est vrai que les deux coachs veulent récupérer le ballon très haut pour créer des occasions le plus près possible du but adverse. C'est un point similaire."