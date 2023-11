Romelu Lukaku époustouflé par un jeune Diable : "A terme, il deviendra meilleur que moi"

Romelu Lukaku est l'un des porte-drapeaux de la génération dorée. Et il se montre plutôt rassurant quant à la relève.

Un assist pour Lukaku dès sa première apparition avec les Diables en Suède : Johan Bakayoko avait frappé fort d'emblée, sa bromance avec Big Rom n'a depuis échappé à personne. Et surtout pas au PSV, qui a interrogé Lukaku pour donner, s'il le fallait encore, un sacré coup de pub à Bakayoko.

"Il a appris que les statistiques sont importantes. Il donne plus d'assists et marque plus. C'est de cette façon, vous pouvez vous mettre sous le feu des projecteurs. Je lui ai dit que je pense qu’il est un beau joueur. Et qu’il deviendra un joueur de classe mondiale s’il peut lier sa fantaisie et sa créativité aux statistiques" déclare Romelu Lukaku pour PSV TV.

Le Diable Rouge va même plus loin : "Pour lui, the sky is the limit. Je pense vraiment qu’il sera meilleur que moi à long terme. Comme Jérémy Doku, il peut devenir leader de l’équipe". L'équipe nationale est donc définitivement en de bonnes mains (et dans de bons pieds).