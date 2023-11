Le naufrage d'Everton signifie probablement un départ d'Amadou Onana, mais il coûtera cher

Le retrait de 10 points d'Everton laisse les Toffees dans une situation difficile. Amadou Onana, leur joueur le plus coté, pourrait en profiter pour chercher une porte de sortie.

On imagine mal Amadou Onana rester une saison de plus à Everton au vu des difficultés du club, qui va encore lutter pour le maintien cette saison et a pris un coup sur la tête dans cette perspective avec un retrait de 10 points. Manchester United suivait déjà avec attention le cas Onana, et ne devrait pas le lâcher.

Mais selon talkSport, Everton, malgré ses difficultés sportives, n'est pas en difficulté financière : si départ d'Onana il y a, ce ne sera pas à prix cassé. Le Diable Rouge avait coûté 35 millions aux Toffees en provenance de Lille, et il en coûtera donc une fortune à Manchester United ou à n'importe quel club intéressé pour l'attirer.

Dans la presse anglaise, on estime ainsi qu'Amadou Onana devrait coûter environ 68 millions d'euros en cas de départ. Une somme qui pourrait faire reculer Manchester United, entre autres.