L'Union enregistre un retour très important avant le choc au sommet à Gand

Bonne nouvelle pour Alexander Blessin : Gustaf Nilsson est remis de sa blessure aux ischios et est disponible pour affronter La Gantoise, ce dimanche. Il n'y a pas d'absent dans le groupe de l'Union.

Week-end de rencontres au sommet dans notre Jupiler Pro League. Le Standard reçoit Genk, derby de Bruxelles entre Anderlecht et le RWDM mais aussi et surtout une affiche entre deux candidats au sacre final : La Gantoise et l'Union Saint-Gilloise.

Troisièmes, les Buffalos font partie des équipes encore invaincues à domicile cette saison, mais auront fort à faire face au leader Unioniste qui vient d'apprendre une très bonne nouvelle.

Alexander Blessin l'a confirmé en conférence de presse ce vendredi : Gustaf Nilsson est remis de sa blessure aux ischios encourue il y a un mois et sera bien du déplacement à la Ghelamco Arena. Le T1 de l'Union a ajouté qu'il n'y avait pas d'absence à signaler pour cette rencontre.

Cette saison, le Suédois a inscrit six buts et délivré une passe décisive en 444 minutes de jeu. Il est l'un des hommes les plus efficaces de notre championnat.