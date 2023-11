Michy Batshuayi encore à la découverte d'un nouveau championnat ?

Michy Batshuayi commence à trouver le temps long au Fenerbahce. Le Genoa pourrait constituer une porte de sortie.

Après plusieurs mois de compétition, Michy Basthuayi attend toujours sa première titularisation dans le championnat turc cette saison. Le duo Dusan Tadic - Edin Dzeko, arrivé lors du mercato estival, ne laisse que des miettes au Diable Rouge.

Le contrat de Batshuayi se terminant en juin, un départ dans les prochains mois semble inévitable. Et peut-être même dès cet hiver : selon le média turc Sporx, l'attaquant de 30 ans serait dans le viseur du Genoa, intéressé par le recruter à moindre prix.

Si l'opération venait à se concrétiser, Michy Bathsuayi rentrerait dans le cercle très fermé des joueurs ayant évolué dans les cinq plus grands championnats (Angleterre, Allemagne, Espagne, France, Italie). So FOot relève que seuls deux joueurs (Stefan Jovetic et Florin Răducioiu) ont réussi à marquer dans chacun des championnats du Big Five.