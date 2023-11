Le RWDM souffre-t-il d'un traumatisme ? "C'est toujours pareil..."

Face au RSC Anderlecht, le RWDM a laissé filer le match dans les arrêts de jeu. Un scénario qui semble se répéter cette saison chez les Molenbeekois et qui a de quoi inquiéter.

Le constat fait très, très mal : si les arrêts de jeu n'existaient pas, le RWDM serait dans le top 6 de Pro League. Le promu a en effet perdu 7 points depuis le début de la saison suite à ses bouts de matchs ratés.

Mais alors, les Molenbeekois ont-ils développé un complexe suite à cela ? Pire, un traumatisme ? En conférence de presse, Claudio Caçapa a répondu sans concession.

"C'est bien sûr compliqué. On a été mieux après notre match de Coupe - on n'a pas pris de but, surtout à la fin. Mais après, c'est toujours pareil. On va essayer d'oublier cela. Je dois garder mes joueurs concentrés jusqu'à la fin. Ce qui était pourtant le cas ce soir..."