🎥 L'incroyable fair-play de Cristiano Ronaldo

Lors du match contre Persepolis, Ronaldo a reçu un penalty, mais il s'est dirigé lui-même vers l'arbitre après la décision. Il a immédiatement indiqué qu'il s'agissait d'une simulation et qu'il ne méritait pas non plus le penalty. L'arbitre chinois Ma Ning a finalement décidé, après l'intervention de la VAR, de ne pas accorder le penalty, maintenant le score à 0-0.

Peu de temps après, Al-Nassr a tout de même reçu un carton rouge après une faute d'Ali Lajami.

Here’s the full replay of Cristiano Ronaldo being awarded a penalty and then asking for the referee to disallow it as it was wrongly given.pic.twitter.com/WaVHg0hYD8