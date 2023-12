Van Bommel, heureux d'avoir retourné Charleroi, annonce ce qui a fait basculer le match

L'Antwerp FC a réussi à inverser un déficit en une victoire 5-2 lors de la Croky Cup. Après le match, Mark van Bommel a réagi au micro de Sporza. Le Néerlandais était aux anges avec cette remontée."

Bien que dominants, les Anversois n'ont pas eu d'occasions. "Nous avons entamé le match de manière très positive, sans pour autant créer d'opportunités. Nous avions le contrôle, mais nous ne parvenions pas à percer. Deux tirs cadrés plus tard, nous nous retrouvions soudain menés 0-2. Sur le banc, nous nous demandions s'il fallait attendre la mi-temps, car nous n'avions pas prise sur le match."

Van Bommel a alors pris les choses en main. "Nous avons décidé d'effectuer immédiatement trois changements. C'est bien sûr frustrant pour Corbanie, Wijndal et Yusuf de devoir sortir. Ils ne jouaient pas mal du tout, mais en changeant notre approche et en donnant de nouvelles instructions, le match a basculé. Cela s'est ressenti dans le stade. Ensuite, nous avons eu de la chance de marquer avant la pause et de reprendre le contrôle du match."

La tendance s'est ensuite complètement inversée. "La pression que nous avons exercée avant et juste après la pause était remarquable. Nous avons créé tant d'occasions et nous avons empêché Charleroi d'en avoir. Nous devions toutefois rester vigilants face aux contres, continuer après le 3-2. C'était un vrai match de coupe. Être menés 0-2, sembler un peu désespérés et revenir jusqu'à 5-2. De cette façon, avec le soutien du public. C'est l'un des plus beaux matchs."