Gros soulagement pour Wouter Vrancken alors que Genk traîne la patte

Genk ne connaît pas sa meilleure saison pour l'instant avec une septième place en championnat et une élimination par Ostende en Coupe. Néanmoins, le conseil d'administration fait confiance à l'entraîneur Wouter Vrancken.

"A Ostende, nous avons tout simplement réalisé un match catastrophique et le résultat est encore plus décevant", a déclaré le président Peter Croonen à Het Laatste nieuws. "C'est doublement décevant. La Coupe est le chemin le plus court vers l'Europe et un objectif pour cette saison. Et le week-end précédent, nous avons sorti un très bon match à domicile contre Gand, même si le résultat n'était pas au rendez-vous (2-2)."

Genk ne joue pas de mauvais matches en soi, c'est juste que l'efficacité fait souvent défaut. Un problème trop récurrent cette saison pour les Limbourgeois. Mais les qualités de l'entraîneur Wouter Vrancken ne font aucune doute.

Wouter Vrancken a la confiance du club

"Le rôle de Wouter Vrancken n'est absolument pas remis en question", déclare le président. "Avec ce staff et cet entraîneur, nous sommes passés à deux minutes du titre l'année dernière."

"Nous sortons d'une très bonne saison et même aujourd'hui, le niveau de jeu est bon. Les résultats manquent encore mais nous sommes convaincus que ce n'est pas dû à un manque de qualité dans le staff ou dans le groupe de joueurs. Nous avons confiance en eux", a conclu Croonen.

Genk affrontera Eupen dimanche après-midi. Lors du premier affrontement en championnat, les Pandas se sont imposés 0-1. Les Limbourgeois ont maintenant l'occasion de commencer une bonne série ici.