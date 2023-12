"Dommage que ce ne soit pas 0-4"

En visite au Jan Breydel, le Matricule 1 a su éviter le piège et repart avec les trois points.

Au coup de sifflet final, le score était de 1-3 en faveur de l'antwerp face au Cercle. Un résultat et une performances qui ont suffit au bonheur de Mark van Bommel.

"C'était vraiment bien aujourd'hui, surtout en première mi-temps. C'est dommage de ne pas repartir avec un score de 0-4. C'est comme ça, on s'est compliqué la tâche. Ces détails donnent à l'adversaire le sentiment qu'il peut encore faire quelque chose et revenir dans le match", analysait le Néerlandais après la rencontre sur Sporza.

"Après le 1-2, nous avons trop reculé et c'est ainsi que la situation est devenue dangereuse. Sinon, sur le plan du football et du jeu, nous nous améliorons de match en match, et nous arrivons à nous adapter à l'adversaire", ponctuait van Bommel.

Le quatrième de JPL terminera sa campagne en Ligue des Champions mercredi face au FC Barcelone. Une rencontre sans enjeu, mais un match de gala et de prestige au Bosuil.