Thorgan Hazard révèle quel joueur l'impressionne le plus à Anderlecht

Transféré à Anderlecht, Thorgan Hazard s'est très bien intégré et est devenu l'un des joueurs les plus importants du noyau.

Le bilan de Thorgan Hazard depuis son arrivée à Anderlecht est assez bon : 3 assists et plus de 600 minutes disputées en 9 matchs, et une influence considérable dans le jeu. Sans conteste, l'ailier belge est devenu un taulier sous Brian Riemer.

A un point où il ne devrait pas craindre pour sa place lorsqu'il sera de retour de blessure. Selon lui, le fait que ses concurrents Yari Verschaeren soit à nouveau fit et Mario Stroeykens décisif est "une très bonne nouvelle". "Moins bonne" concernant Doku et Bakayoko, concurrents chez les Diables Rouges.

En outre, Thorgan Hazard a peut-être un peu surpris lorsqu'il a révélé le nom du joueur qui l'a le plus impressionné au Sporting d'Anderlecht : il s'agit de Mario Stroeykens.