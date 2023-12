Un joueur d'Anderlecht vole au secours de Brian Riemer : "Il est beaucoup critiqué, à tort"

Deuxième du championnat de Pro League avec Anderlecht, Brian Riemer réalise de bons résultats cette saison. Mais comme dans tout grand club, la pression est énorme.

Brian Riemer est-il tant critiqué à raison ? La question doit réellement se poser. Le coach danois a en effet posé des choix très forts depuis le début de la saison, et ça marche : le RSCA est 2e de Pro League.

Sur le plateau de La Tribune, Thorgan Hazard a tenu à défendre son entraîneur. "C'est un peu un coach à l’anglaise. Il parle beaucoup avec les joueurs. Il est gentil, mais il sait aussi taper du poing sur la table. Quand il crie, on l’entend bien."

"Il est beaucoup critiqué, à tort", a affirmé Hazard. "Les résultats sont là. Il veut marquer le plus possible. 1-0, ça lui convient aussi. On a des très bonnes séquences, je trouve."