L'escalade des prix continue pour Antonio Nusa, qui pourrait quitter Bruges en janvier

Cet hiver, il sera difficile pour le Club de Bruges de conserver Antonio Nusa. La pépite norvégienne est sur tous les radars et peut se vendre à prix fort.

Depuis plusieurs semaines, Tottenham et Chelsea sont les plus intéressés par la signature d'Antonio Nusa, selon les informations de la presse anglaise. Ce sont surtout les Blues qui se montrent les plus actifs, Mauricio Pochettino ressentant le besoin de diversifier les profils sur les flancs.

Le club se situe à la douzième place du championnat et de nombreux doutes se posent encore après un mercato estival à plus de 450 millions d'euros de dépenses, pour "seulement" 269 millions de recettes.

Bruges reste ferme pour Antonio Nusa

Chelsea doit donc calculer. Les Londoniens seront dans la capacité de faire une offre aux Blauw & Zwart, mais ils ne peuvent pas exploser un budget déjà bien entamé.

L'été dernier, Nusa avait détourné un intérêt de Chelsea, lui qui se sentait bien au Club de Bruges. Mais depuis, Ronny Deila le place plutôt sur le banc, l'utilise comme joker et l'ailier gauche (18 ans) pourrait changer son fusil d'épaule.

Une offre de 30 millions d'euros avait été refusée cet été, Tottenham compterait en formuler une évaluée à 34M€. La bataille fait rage pour Antonio Nusa.