L'Antwerp, à jamais le dernier : Rappel de la réforme des Coupes d'Europe active dès la saison prochaine

Déjà éliminé de la compétition, l'Antwerp a sauvé l'honneur ce mercredi soir en s'imposant contre le FC Barcelone, dans ce qui pourrait être le dernier match de poule... de l'histoire de la Ligue des Champions.

En effet, le format de la compétition change à partir de la saison prochaine. De 32 équipes qualifiées, nous passerons à 36. Un grand championnat de 36 équipes, qui déterminera les qualifiés pour le tour suivant.

Chaque équipe jouera 8 matchs : la moitié à domicile, l'autre à l'extérieur. Cependant, chaque équipe ne jouera qu'une seule fois contre le même adversaire. Pas de match en aller-retour et pas de double confrontation, donc.

À la fin de ces 8 journées, les 8 meilleures équipes sont qualifiées pour la phase finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place joueront des barrages, en deux tours. Huit autres équipes se qualifieront via les barrages, pour former les 1/8es de finale. Une équipe "tête de série" rencontrera donc une équipe passée par les barrages. Un format qui devrait aussi s'appliquer à l'Europa League ainsi qu'à la Conference League.

