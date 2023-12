La bonne prestation de trop pour Vermeeren ?

Il est bien connu que le Diable Rouge figure sur de nombreuses listes, mais le Royal Antwerp FC espère surtout qu'il ne partira pas en janvier. Cependant, selon l'expert en transferts Romano, cette possibilité est bien réelle. Son avocat et agent est déjà engagé dans des négociations.

"Vermeeren quittera inévitablement Antwerp en 2024", peut-on lire sur le canal X de Romano. Le gourou italien des transferts indique également que son avocat, Sébastien Ledure, est déjà en pourparlers avec un club de premier plan en Europe.

⭐️🇧🇪 Arthur Vermeeren, on fire — goal vs Barça & MOTM Award.



2005 born talent makes top 🔟 players with most minutes played in top leagues.



🚨 Understand he’s set to leave in 2024. Possibly January; or July for sure.



His lawyer Sebastien Ledure, speaking to top European clubs. pic.twitter.com/SATGWeFNHt