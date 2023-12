Pour l'histoire mais pas seulement : la victoire contre le Barca va rapporter gros à l'Antwerp (et au football belge)

L'Antwerp a créé la sensation en battant le FC Barcelone lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Une victoire que le club attendait depuis longtemps.

Après les cinq défaites de rang en Ligue des Champions, le moral n'était pas au beau fixe au Bosuil. Le dernier match face au FC Barcelone ne pouvait servir qu'à sauver ce qui pouvait encore l'être de l'honneur anversois dans cette phase de groupe, la dernière place finale étant déjà actée. Pourtant, les hommes de Mark van Bommel ont peut-être gagné plus qu'il n'y paraît.

Le scénario fou de la fin de match, avec ce but victorieux de George Ilenikhena inscrit dans la foulée de l'égalisation catalane dans les arrêts de jeu, aura contribué à faire oublier le match sans consistance du Barca. De quoi faire chavirer le Bosuil comme s'il s'agissait du but de la qualification. Il est vrai que le petit ballon piqué d'Ilenikhena devant Inaki Pena a malgré tout changé pas mal de choses.

L'Antwerp part la tête haute, le football belge aussi

Ce dernier rush du temps additionnel a ainsi permis aux hommes de Mark van Bommel de rentrer dans le cercle très fermé des équipes belges ayant battu Barcelone en Coupe d'Europe. Ils rejoignent à ce titre le Club de Bruges (trois victoires entre 2000 et 2002), Anderlecht (deux succès en 1978 et 1989), Lokeren (victorieux en 1976 malgré un but de Johan Cruijf) et...l'Antwerp de la saison 1965/1966 qui avait battu le Barca 2-1 en Coupe des villes des foires.

Mais au-delà de l'aspect historique, le but fatidique d'Ilenikhena rapporte près de deux millions à l'Antwerp, soit la différence entre la prime versée par l'UEFA pour une victoire (2,8 M) et celle récompensant un partage (0,93 M). De quoi déjà rentabiliser le tiers de son transfert, à 17 ans seulement, en attendant beaucoup plus.

© photonews

Bonne opération également pour le coefficient UEFA des clubs belges. Jusqu'ici, l'Antwerp souffrait de la comparaison avec les nombreux points glanés pour notre indice par le Club de Bruges en C1 l'an passé. Le Great Old finit donc sa campagne en récoltant deux précieux points pour le coefficient UEFA. A charge de nos autres représentants de continuer à le faire grimper.

Enfin, cette victoire contre l'équipe de Xavi a permis à l'Antwerp de mettre en vitrine les joueurs qu'il fallait. Arthur Vermeeren et Georges Ilenikhena, deux des joueurs les plus bankanbles du noyau, se sont mis en évidence en étant décisifs. Si le match du second a déjà évoqué, le premier cité n'est pas en reste avec une ouverture du score dès 75 secondes et le trophée d'homme du match.

Des talents qui vont continuer à grandir

C'est grâce à ce genre de matchs au plus haut niveau que les deux golden boys (respectivement âgés de 18 et 17 ans) verront encore leur valeur augmenter de quelques millions. Après que Vermeeren ait dépoussiéré le record de Paul Van Hismt quant au plus jeune buteur belge en C1, Ilenikhena a fait de même pour le football français, dépassant Warren Zaïre-Emery, dont le record aura tenu...36 minutes.

De quoi marquer encore un peu plus les esprits et confirmer qu'après avoir dépensé sans compter pour des joueurs ayant dépassé le pic de leur carrière, l'Antwerp va maintenant réaliser des plus-values records grâce à des jeunes recrutés très tôt ou sortis de l'académie.

Avant les départs Gaston Avila et William Pacho cet été, le record du transfert sortant le plus cher était détenu par Manuel Benson, qui avait rapporté 4 millions. Les montants perçus à l'avenir pour Vermeeren et Ilenikhena ne feront que confirmer le changement de cap du club.

© photonews

Moins à même à rapporter des millions que les deux bambins à cause de ses 29 ans, Vincent Janssen sort également reboosté de la rencontre. Le Néerlandais courait après son tout premier but en phase finale de la Ligue des Champions.

A l'image de son attaquant, c'est tout l'Antwerp qui va se servir de cette victoire pour confirmer sa montée en puissance (l'équipe est invaincue en championnat depuis le mois d'octobre). Ce dimanche, c'est Anderlecht qui se rend au Bosuil. En cas de victoire, l'Antwerp reviendrait à deux petits points de la deuxième place des Bruxellois.