La presse anglaise ne comprend pas le match de Liverpool au Lotto Park

Liverpool s'est incliné au Lotto Park contre une équipe de l'Union qui avait besoin de la victoire pour continuer son aventure européenne.

L'Union a remporté lors de la dernière journée de la Ligue Europa au Lotto Park une belle victoire contre Liverpool sur un score de 2-1. Cependant, le géant anglais était déjà assuré de la première place du groupe et, en vue du choc contre Man Utd, il a commencé avec une équipe modifiée et très jeune.

Klopp a aligné la composition la plus jeune de l'histoire de Liverpool en Europe, avec une moyenne d'âge de 21,9 ans. La presse anglaise est critique envers Liverpool. The Times écrit que "le test n'a pas été réussi". The Daily Telegraph a également constaté que même Darwin Nunez n'a pas pu changer la donne. "Ils peuvent maintenant se concentrer sur Man Utd, si ce n'était pas déjà le cas."

Dans The Guardian, on peut lire que Liverpool était "méconnaissable". "Les hommes de Klopp semblaient ne jamais vouloir gâcher la fête d'Union. Méconnaissables en tant que groupe et dans leur performance. Finalement, ils ont célébré à Bruxelles comme s'ils avaient remporté la Ligue Europa." Le Liverpool Echo ne donne pas non plus beaucoup d'importance à la défaite. "Cela ne signifie pas grand-chose pour cette équipe jeune de Liverpool", affirme-t-il.