Thomas Meunier l'admet : "Oui, j'étais proche de revenir au Club de Bruges"

Ces dernières années, de nombreux Diables Rouges sont retournés dans notre championnat. On peut citer Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Simon Mignolet, Jan Vertonghen et, l'été dernier, Thorgan Hazard. Thomas Meunier aurait presque fait partie de cette liste.

Dans une interview dans Het Laatste Nieuws, Meunier révèle qu'il était presque de retour au Club Bruges. "C'était 'proche'. Mais à un moment donné, c'était un peu trop les chaises musicales. Un joueur devait partir pour que je puisse venir", faisant référence à Tajon Buchanan.

Cependant, le Canadien est resté et finalement, aucun transfert n'a eu lieu. Mais selon Meunier, il aimerait revenir un jour. "Tout le monde sait à quel point j'aime le Club Bruges et bien sûr, j'aimerais revenir un jour à Bruges. Mais en été, ce n'était pas possible. Nous verrons ce que l'avenir réserve", déclare-t-il.

Meunier ressent énormément le manque de la Belgique, mais nourrit également le rêve de jouer en Premier League. L'avenir nous dira quelle sera sa prochaine destination.