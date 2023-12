"La Belgique perd son meilleur gardien, même après l'Euro 2024 !"

Thibaut Courtois a récemment annoncé son forfait à l'Euro 2024. Le gardien titulaire des Diables Rouges ne sera pas rétabli à temps. Mais son désaccord avec Domenico Tedesco risque de faire durer le divorce dans le temps...

Nous vous l'avions expliqué, quelques heures après l'annonce de Courtois : tant que Domenico Tedesco restera sélectionneur des Diables, il sera très compliqué voire impossible de revoir le gardien du Real Madrid sous le maillot des Diables Rouges.

Cet avis, il est également partagé par Marc Degryse et Gert Mulder, tous deux analystes chez Het Laatste Nieuws. Pour eux, entre Courtois et Tedesco, c'est déjà fini.

"L'interview a montré clairement qu'il n'y a pas d'avenir pour Tedesco et Courtois chez les Diables Rouges. C'est le point négatif : nous perdons notre meilleur gardien. Et si Tedesco reste sélectionneur national, je pense que ce sera aussi après le Championnat d'Europe, sans Courtois", considère Degryse.

"Courtois veut que Tedesco s'incline et s'excuse. (Avec cette interview) il lui a envoyé un message. Ils le veulent tous les deux, mais ce n'est plus possible. C'est une impasse dont on ne peut sortir. Presque impossible", a déclaré Mulder.