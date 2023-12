Noah Sadiki a choisi le Congo... mais est mécontent : "Des promesses non-tenues"

Le jeune Noah Sadiki a fait un choix fort en optant pour la République Démocratique du Congo à 18 ans seulement. Mais il est mécontent de ne pas encore être repris avec l'équipe A.

Noah Sadiki (18 ans) regrette-t-il un choix que certains ont pu juger précipité ? International belge jusqu'en U20, le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise n'a pas intégré le groupe Espoirs de Gill Swerts, préférant opter pour la République Démocratique du Congo.

Depuis, Sadiki a joué pour les U20 congolais à 2 reprises, portant même le brassard. Mais il n'a pas encore fait ses débuts en équipe A chez les Léopards. Et cela a déplu à son entourage. Francis Sadiki, le père de Noah, s'est exprimé dans un entretien avec Joshua Bellini : " Noah a eu deux promesses, la première c’était être sélectionné pour les deux matchs de amicaux contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola (13 et 17 octobre derniers, nda). La deuxième, c'était d'être dans le groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde".

🎙️ | Francis Sadiki : « Noah a eu deux promesses, la première c’était être sélectionné pour les deux matchs de amicaux contre la nouvelle Zélande et l’Angola.



Et la deuxième c’était être dans le groupe des éliminatoires Coupe du Monde.



Le fait que Noah ne soit pas là est à… pic.twitter.com/gvuCAupyqk — Joueurs Congolais 🐆🇨🇩 (@JoueursCD) December 21, 2023

Le sélectionneur Sébastien Desabre n'a pas repris le milieu de terrain de l'USG, malgré ces promesses. Pour Francis Sadiki, cette absence "est la faute de certains dirigeants" de la fédération congolaise. Depuis, Noah Sadiki a impressionné dans certaines rencontres, notamment face à Liverpool, et intègre progressivement la rotation d'Alexander Blessin au milieu de terrain.

Officiellement, Sadiki peut toujours revenir sur son choix et opter pour la Belgique, à nouveau. Si l'équipe A ne serait clairement pas une option à court ou même moyen terme, Gill Swerts pourrait certainement mettre à profit son talent chez les Espoirs...