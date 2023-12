Enfin un départ pour ce Diable Rouge en grand manque de temps de jeu ?

Rien ne va plus cette saison pour Dennis Praet. Le Diable Rouge a manqué de nombreux matchs cette saison, entre blessures et choix de l'entraîneur.

Certains étaient optimistes concernant Dennis Praet (29 ans) en début de saison ; le Diable Rouge avait donné un assist dès son premier match et était titulaire pour la seconde rencontre de championnat avec Leicester City. Depuis, rien ne va plus. Praet n'a joué que 6 rencontres toutes compétitions confondues.

Gêné par des blessures, Praet n'est pas non plus une priorité aux yeux de son entraîneur Enzo Maresca. Le Belge est cantonné au banc, et selon Nicolo Schirra, un départ serait au programme cet hiver. Il faut dire que Praet arrive en fin de contrat en juin prochain, et que le mercato hivernal sera la dernière opportunité pour Leicester de récupérer un peu des 19 millions d'euros dépensés pour le joueur.

Dennis Praet peut compter sur de l'intérêt en provenance de Serie A, où il a été très en vue avec la Sampdoria avant de se relancer en prêt sous les couleurs du Torino.