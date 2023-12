Jürgen Klopp a eu le dernier mot face à Vincent Kompany

Burnley doit s'avouer vaincu contre Liverpool. Les hommes de Vincent Kompany n'ont pas démérité mais restent englués dans la zone rouge.

Entre Burnley et Liverpool, cela s'est longtemps joué à une frappe de loin. Plus précisément au splendide envoi de Darwin Nunez pour ouvrir le score de l'extérieur du rectangle après à peine six minutes.

Burnley a ensuite résisté face aux vagues des Reds, grâce notamment aux arrêts de son gardien James Trafford. Ils ont également pu compter sur l'arbitrage pour annuler le 0-2 signé Harvey Elliott à l'heure de jeu suite à une faute légère du premier buteur de la soirée.

Sous l'impulsion de Mike Trésor, les Clarets ont ensuite connu un gros temps fort mais doivent finalement s'avouer vaincus à l'approche du temps additionnel sur un but de Diogo Jota. Liverpool reprend provisoirement la tête de la Premier League devant Arsenal. De son côté, Burnley est toujours avant-dernier, à cinq points d'Everton, premier club hors de la zone rouge.