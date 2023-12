La nouvelle sensation de Genk savoure la "douce revanche" sur l'Antwerp

Alieu Fadera a été l'un des grands hommes de la victoire face à l'Antwerp ce mardi. Le Gambien est l'une des révélations de l'année 2023.

Alieu Fadera (22 ans) s'est imposé comme l'un des transferts les plus réussis de la saison avec le Racing Genk. Après avoir impressionné sous les couleurs de Zulte Waregem, le Gambien a magnifiquement rebondi suite à la descente des Flandriens. Avec 2 buts et un assist sur les 3 derniers matchs, Fadera trouve sa vitesse de croisière.

Genk a vécu un match assez tranquille (3-0). "Je ne dirais pas que c'était un match facile mais juste que les gars ont livré une grande performance", estime Fadera. "Nous n'avons laissé aucune occasion de nous faire mal à l'Antwerp. Le plan de jeu a été très bien exécuté".

La revanche de Genk

Cette victoire permet également au Racing Genk de prendre sa revanche après le but encaissé en dernière minute la saison passée, qui avait offert le titre à l'Antwerp. "Je n'étais pas là, mais j'avais regardé le match. Ca avait été dur pour tout le club", reconnaît Alieu Fadera. "La victoire aujourd'hui, c'est une douche revanche, en effet. On est très contents d'avoir été la chercher".

Reste désormais à enchaîner, car Genk est encore loin de titiller les leaders pour l'instant. "On ne pense pas trop au long terme mais au prochain match. Il faut continuer, prendre des points et on verra où ça nous mène", conclut prudemment le Gambien.