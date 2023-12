Prêté à Anderlecht, il pourrait poursuivre son aventure au Lotto Park

L'été dernier, Jesper Fredberg a ramené son compatriote Thomas Delaney au Sporting d'Anderlecht, en prêt. Désormais, le milieu de terrain se sent bien au Lotto Park... et pourrait y rester.

Prêté au Sporting d'Anderlecht jusqu'en fin de saison, Thomas Delaney se sent bien dans la capitale. En l'absence de Jan Vertonghen, c'est d'ailleurs lui qui porte le brassard de capitaine. "C'est vrai que ma famille et moi nous sentons très bien ici, alors que Séville ne se soucie pas vraiment des joueurs prêtés" a-t-il déclaré en zone mixte, après la victoire contre l'Antwerp.

Cette saison, Thomas Delaney est d'ailleurs redevenu international danois. "Et cela après qu'Hoffenheim ait presque ruiné ma fin de carrière. Soudain, l'entraîneur a pensé que je n'étais plus assez bon pour évoluer en Bundesliga et m'a envoyé avec les jeunes, pendant près de trois mois."

C'est pour cette raison que le milieu de terrain pourrait tout faire pour rester à Anderlecht la saison prochaine. Tout ne dépendra pas de lui et le joueur de 32 ans va devoir s'entendre avec Séville, où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2025.

"Ici, c'est une autre histoire. Je me sens en forme et je peux encore jouer quelques années. C'est évidemment mieux de jouer dans un club qui se bat pour les trophées plutôt que pour la descente. On doit certainement faire mieux dans les grands matchs, mais cette équipe a encore une grande marge de profession et va le prouver.