Will Still et son sens de la formule : "Si c'était validé, je faisais le tour du terrain à poil"

Le Stade de Reims s'est incliné face au PSG. Pourtant, les Rémois ont offert une belle résistance aux Parisiens et avaient un plan bien huilé, raconté par Will Still.

La personnalité de Will Still séduit la Ligue 1, en plus de ses résultats brillants avec le Stade de Reims. Et le club rémois l'a bien compris, mettant en avant son entraîneur belge dès que possible. Malgré la défaite au PSG, le Stade de Reims a ainsi publié une vidéo dans laquelle Still et son adjoint Samba Diawara reviennent sur la tactique mise en place.

L'un des plans était de mettre la pression sur Gianluigi Donnarumma. "On sait que Donnarumma, s'il n'est pas forcément mauvais au pied, n'aime pas être mis sous pression. On a voulu le forcer à passer dans l'axe, et ça a failli marcher", explique notamment Will Still.

Malheureusement, le PSG a fini par prendre l'avantage, sur une superbe volée de Kylian Mbappé. "Mais il y a pas mal de moments où on a pu les forcer à faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire", se réjouit Still. Et Reims a même marqué un magnifique but collectif... annulé pour hors-jeu. "Si ce but est validé, je fais le tour du terrain à poil", plaisante le coach rémois de manière imagée.