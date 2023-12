Le Diable Rouge Johan Bakayoko courtisé par un top club anglais

L'ailier belge Johan Bakayoko est devenu un véritable phénomène au PSV. Cette saison, il compte 4 buts et 13 assists. A 20 ans, il monte continuellement en puissance.

Ses performances ne passent pas inaperçues à l'étranger. Tottenham, par exemple, serait intéressé par le Diable Rouge. C'est ce que rapporte le journaliste spécialisé en transferts Rudy Galetti sur X (Twitter).

Sans doute, Tottenham devra sortir le chéquier pour s'offrir les services de Johan Bakayoko. Il y a de grandes chances qu'il parte l'été prochain. La concurrence promet d'être rude sur le dossier. Le Belge est sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSV et est évalué à 40 millions d'euros selon Transfermarkt.

🚨 #Tottenham are looking for a new winger in Jan.



📈 Johan #Bakayoko - also strongly appreciated by #Liverpool - is emerging among the targets of #THFC: this season, he scored 3 goals and provided 8 assists in Eredivisie so far.



📝 The RW has a contract with #PSV until 2026. pic.twitter.com/gSDJ4vW82n