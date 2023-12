Anderlecht et Brian Riemer auraient pris une décision pour Benito Raman

Benito Raman vit une saison très particulière à Anderlecht. Longtemps placardé, il est revenu dans le groupe et a voulu saisir sa chance.

Benito Raman et Anderlecht, la suite et sûrement pas la fin d'un feuilleton. L'attaquant semblait revenir un peu dans le coup ces dernières semaines malgré un temps de jeu toujours très réduit, mais Luis Vazquez monte en puissance et Riemer n'a plus vraiment besoin de lui.

C'est d'ailleurs ce que le coach danois aurait décidé : selon le Nieuwsblad, il ne compterait plus sur Raman. L'attaquant serait poussé vers la sortie cet hiver...sauf qu'il ne veut pas. Raman veut en effet rester jusqu'à la fin de son contrat, en juin prochain. Il a déclaré qu'il ne prolongera pas à Anderlecht.

Un bras de fer risque de naître entre Raman et sa direction. Saint-Trond, qui était déjà censé le recruter en prêt cet été, voudrait le transférer lors de ce mercato.