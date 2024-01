Des clubs de Premier League fortement intéressés par une pépite de La Gantoise

Le marché des transferts est officiellement ouvert. Il faut donc s'attendre à des changements dans les semaines à venir dans certains noyaux. A commencer par La Gantoise ?

Arrivé au mois d'août, Archie Brown va-t-il déjà quitter La Gantoise lors de ce mercato hivernal qui vient à peine d'ouvrir ses portes ? Selon la presse anglaise, de nombreuses équipes seraient sur le dossier : Leeds United, Everton et Burnley seraient intéressés mais également des clubs allemands et italiens.

Le back gauche de 21 ans a fortement impressionné depuis son arrivée en provenance de Lausanne l'été dernier, au point d'être devenu une cible prioritaire dans son pays natal donc.

Brown a déjà disputé 22 matches avec les Buffalos au cours desquels il a joué 1 670 minutes et délivré une passe décisive. Il a été recruté en tant que défenseur central, mais il est vite apparu que sa vivacité et sa rapidité le rendaient encore plus précieux sur le flanc gauche.

Difficile cependant de croire que Gand le laissera partir après seulement quelques mois alors que son contrat court jusqu'en 2027. A moins d'une offre qui ne peut être refusée ?