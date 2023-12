Les 5 meilleurs transferts du mercato estival, d'Anderlecht à l'Union avec un détour par Liège

Le mercato hivernal ouvre ce lundi. C'est le bon moment pour faire le bilan du mercato estival, qui a été une réussite pour certains clubs : voici nos 5 transferts les plus réussis de l'été.

Kasper Dolberg renaît à Anderlecht

C'était LE gros pari de Jesper Fredberg. L'arrivée de Kasper Dolberg a déterminé la suite du mercato ambitieux d'Anderlecht, mais à 5 millions d'euros, il valait mieux qu'il ne se rate pas. Avec 10 buts en 19 rencontres, le Danois a retrouvé toute sa superbe.

© photonews

S'il peut encore participer un peu plus dans le jeu, Dolberg est l'un des meilleurs buteurs du championnat cette saison et son entente avec Dreyer et Hazard crève les yeux. Si le RSCA joue le titre cette saison, ce sera parce que Kasper Dolberg a continué sur sa lancée jusqu'aux Playoffs.

Mohamed Amoura, encore une trouvaille de l'Union

À chaque mercato, c'est pareil : l'Union Saint-Gilloise fait des miracles. Aller chercher Mohamed Amoura au FC Lugano était sacrément bien vu (même si là encore, Jesper Fredberg était sur le coup, mais n'a pas osé mettre le montant demandé sur le table), et l'Algérien a prouvé être une vraie pépite. Après Undav, Mitoma ou encore Adingra, un nouvel attaquant unioniste martyrise les défenses de Belgique.

© photonews

Problème : avec 16 buts en 22 matchs toutes compétitions confondues, Amoura fait presque trop forte impression et l'USG peut s'attendre à des offres dès cet hiver. Si l'attaquant algérien réalise une bonne CAN, sa valeur peut encore exploser. La perspective d'enfin gagner un titre devrait rendre les Unionistes inflexibles... et Amoura vaudrait alors une fortune l'été prochain.

Archie Brown, meilleur back gauche du championnat ?

La Gantoise a elle aussi réussi un mercato intelligent, notamment dans le secteur défensif. Deux des recrues gantoises font tout bonnement partie des meilleurs défenseurs du championnat cette saison (et font partie de notre équipe-type de la phase aller). Tsuyoshi Watanabe était un très joli coup, mais la trouvaille est certainement Archie Brown, que personne ne connaissait chez nous.

© photonews

L'Anglo-Jamaïcain s'est imposé comme le meilleur de D1A à son poste, impassable par sa vitesse mais aussi son intransigeance défensive. Ses statistiques offensives peuvent encore devenir meilleures, mais Brown est une véritable trouvaille pour laquelle Gand n'a pas hésité à investir (4 millions pour une valeur de 700.000). Bien vu !

Hayao Kawabe, l'éclaircie au Standard

L'été liégeois était morose jusqu'à la dernière ligne droite. Et si tous les achats de dernière minute du Standard n'ont pas confirmé dans la durée, l'un d'eux est une trouvaille : Hayao Kawabe (28 ans). Le milieu de terrain japonais fait tout dans l'entrejeu, et est de la tête et des épaules au-dessus de ses concurrents.

© photonews

Avec 6 buts et 2 passes décisives cette saison, Kawabe est l'une des raisons pour lesquelles le Standard tient encore bon dans le ventre mou plutôt que de dégringoler au classement. Avec 9 points de retard sur le top 6, on ne se prend plus vraiment à rêver à Sclessin, mais Hayao Kawabe offre au moins quelques frissons. Sa valeur marchande a également explosé, estimée à 4,5 millions d'euros contre 2,8 à son arrivée.

Luis Segovia, le patron qui manquera au RWDM

Si on mesure l'importance d'un joueur au vide qu'il laisse en son absence, le RWDM peut s'estimer très inquiet. Car Luis Segovia (26 ans) est désormais blessé pour de longs mois, et il était jusqu'ici le patron de la défense du promu molenbeekois. Le mercato de John Textor est étonnamment réussi, avec un Makhtar Gueye buteur à 8 reprises et un Pierre Dwomoh rayonnant.

Mais Segovia, qui débarque du club partenaire Botafogo, prouve que les transferts "internes" peuvent aussi être des réussites. L'Equatorien a amené son fighting spirit et son athléticisme dans une équipe qui en a bien besoin pour jouer le maintien. Le RWDM a intérêt à lui trouver un remplaçant cet hiver, et à encore taper juste...

Bonus : Adriano Bertaccini, la belle surprise

Petit tour en Challenger Pro League et au FC Liège plus précisément. Aller chercher l'un des meilleurs buteurs de Nationale 1 était un joli coup mais on sait que ce n'est pas toujours synonyme de réussite. Mais Adriano Bertaccini (23 ans) a magnifiquement passé le palier nécessaire (16 matchs, 11 buts). Après une saison à 27 buts en N1 sous les couleurs de Thes Sport, il est désormais meilleur buteur de Challenger Pro League. Avant de gravir l'ultime échelon direction la D1A ?