Nouveau gardien de La Gantoise, il a perdu 6 mois de sa carrière : "Ce que Metz a fait n'est pas correct"

Daniel Schmidt a signé à La Gantoise cet hiver, après plusieurs mois passés sur le banc à Saint-Trond. L'été dernier, il aurait dû rejoindre le FC Metz.

Daniel Schmidt (31 ans) va pouvoir se relancer. Au Stayen, l'international japonais (14 caps) a été victime de la rude concurrence amenée... par son compatriote Zion Suzuki, rapidement devenu titulaire. L'ironie est totale quand on pense que c'est probablement pour cela que Suzuki est actuellement repris pour la Coupe d'Asie, et pas Schmidt.

Les choses auraient pu tourner différemment. Six mois avant de rejoindre La Gantoise, le Japonais aurait en effet pu... et même dû rejoindre Metz. Mais le deal a finalement capoté. "Ce que Metz a fait n'était pas correct. Est-ce que j'étais trop cher ? Je ne sais pas, mais j'y ai pensé de longues semaines. Après ça, il y avait de grandes chances que je doive patienter jusqu'à l'été prochain pour me trouver un club", déclare Daniel Schmidt dans Het Nieuwsblad.

Heureusement, STVV a été compréhensif. "Saint-Trond m'a offert une chance de relancer ma carrière dès cet hiver. Et en rejoignant Gand, je passe un palier. Je suis donc très heureux", se réjouit Schmidt. Qui va d'abord devoir dépasser Davy Roef dans la hiérarchie des gardiens.